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В Ижевске откроется фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто»

17:20, 17 февраля, 2019
Георгий Поветкин
17:20, 17 февраля, 2019
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#фото\n#выставка\n#Удмуртия
Фото: Пресс-служба БФ "Память поколений"
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Она будет приурочена ко Дню защитника Отечества.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске откроется фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто», участником которой стал житель столицы Удмуртии. Мероприятие будет приурочено ко Дню защитника Отечества.

Торжественное открытие состоится 25 февраля в 15:00 в Сквере Победы. Проект реализуется уже третий год подряд, но в Ижевске выставка откроется впервые. Главные действующие лица проекта: Герои России и Советского Союза, Герои Труда и ветераны боевых действий из разных регионов страны.

«Многие из них получили тяжелейшие травмы, изменившие их жизнь навсегда – несмотря на это, герои продолжили путь к своей цели, не усомнившись в своих возможностях и вдохновляя окружающих личным примером», - сообщили организаторы.

Одним из героев фотопроекта стал ижевчанин Владимир Каманцев, прошедший Вторую чеченскую войну. В 2000 году, находясь в составе разведгруппы, Владимир попал в засаду и был дважды ранен. За проявленную отвагу Каманцев был награжден орденом Мужества.

Сейчас Каманцев профессионально занимается следж-хоккеем, выступает за клуб «Удмуртия», с которым выиграл чемпионат России-2014. Вовремя зимних Паралимпийских игр в Сочи 2014 года спортсмен в составе сборной России завоевал серебряную медаль.

«Через этот проект мы пытаемся донести новый образ ветерана. Это герои, которые живут среди нас – у них за плечами огромный опыт и тяжёлые события. То, как они держатся, вызывает уважение. Отсутствие руки не проблема в нашем мире, если есть достаточная поддержка. Все проблемы только в голове», – прокомментировала исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Катерина Круглова.

Снимки, представленные на фотовыставке были сделаны одними из самых известных и востребованных фотографов России –Данилом Головкиным и Ольгой Тупоноговой-Волковой.

Возрастные ограничения (0+).

17:20, 17 февраля, 2019
Георгий Поветкин
145
0
#Ижевск\n#фото\n#выставка\n#Удмуртия

 

 

 


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