Суд оштрафовал «Ижмех» из-за шума, который мешал жителям

Завод обязали устранить нарушения в течение месяца.

Ижевск. Удмуртия. Суд оштрафовал «Ижевский механический завод» за повышенный уровень шума. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртской Республики.

На нарушения пожаловался житель одного из домов по улице 40 лет ВЛКСМ.

По результатам проверки было установлено, что уровень шума в квартире превышает гигиенические требования и не соответствует СанПину.

По данному факту Управление возбудило административное дело по статье 6.3 КоАП России («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Суд назначил предприятию штраф в сумме 15 тыс. рублей.

Несмотря на это, в ведомство продолжали поступать обращения жителей близлежащих с заводом домов на ухудшение условий проживания из-за запуска цехов по деревообработке, по производству деталей из пластмассы и резины.

Первомайский районный суд обязал «Ижмех» устранить нарушения в течение месяца.