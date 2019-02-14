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Депутата Госсовета Удмуртии Андрея Смирнова посадили под домашний арест

Суд оштрафовал «Ижмех» из-за шума, который мешал жителям

14:16, 14 февраля, 2019
Анна Торхова
14:16, 14 февраля, 2019
Анна Торхова
333
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#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#завод\n#Ижевский механический завод\n#административная ответственность
Фото: arms-expo.ru
333
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Завод обязали устранить нарушения в течение месяца.

Ижевск. Удмуртия. Суд оштрафовал «Ижевский механический завод» за повышенный уровень шума. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртской Республики.

На нарушения пожаловался житель одного из домов по улице 40 лет ВЛКСМ.

По результатам проверки было установлено, что уровень шума в квартире превышает гигиенические требования и не соответствует СанПину.

По данному факту Управление возбудило административное дело по статье 6.3 КоАП России («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Суд назначил предприятию штраф в сумме 15 тыс. рублей.

Несмотря на это, в ведомство продолжали поступать обращения жителей близлежащих с заводом домов на ухудшение условий проживания из-за запуска цехов по деревообработке, по производству деталей из пластмассы и резины.

Первомайский районный суд обязал «Ижмех» устранить нарушения в течение месяца.

14:16, 14 февраля, 2019
Анна Торхова
333
0
#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#завод\n#Ижевский механический завод\n#административная ответственность

 

 

 


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