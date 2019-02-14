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Жителей Удмуртии предупредили об усилении ветра и метели

12:35, 14 февраля, 2019
Диана Ворончихина
12:35, 14 февраля, 2019
Диана Ворончихина
97
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#погода в Удмуртии\n#снег\n#погода в Ижевске
Фото: susanin.news
97
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На автодорогах возможно ухудшение видимости, снежный накат и гололедица.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили об ухудшении погодных условий. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике со ссылкой на информацию от синоптиков, на дорогах будет ухудшение видимости, снежные накаты и гололедица.

14 февраля ожидается усиление ветра, продолжительный снег и гололедица.

Водителям рекомендуют максимально снизить скоростной режим, не выезжать на загородные трассы без острой необходимости, выбирать увеличенную дистанцию, исключить обгоны при наличии встречного транспорта, даже на большом расстоянии.

12:35, 14 февраля, 2019
Диана Ворончихина
97
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#погода в Удмуртии\n#снег\n#погода в Ижевске

 

 

 


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