Жителей Удмуртии предупредили об усилении ветра и метели

На автодорогах возможно ухудшение видимости, снежный накат и гололедица.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили об ухудшении погодных условий. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике со ссылкой на информацию от синоптиков, на дорогах будет ухудшение видимости, снежные накаты и гололедица.

14 февраля ожидается усиление ветра, продолжительный снег и гололедица.

Водителям рекомендуют максимально снизить скоростной режим, не выезжать на загородные трассы без острой необходимости, выбирать увеличенную дистанцию, исключить обгоны при наличии встречного транспорта, даже на большом расстоянии.