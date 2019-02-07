Погода в Удмуртии: сильный снег и ветер ожидаются в четверг

Столбики термометров днем не опустятся ниже -8, -13 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Сильный снег и ветер ожидаются в четверг, 7 февраля, в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«По республике и в Ижевске ожидается сильный снег. Слабая метель. На дорогах снежные заносы», - предупредили синоптики.

Скорость ветра в регионе составит порядка 8-13 метров в секунду. Столбики термометров днем не опустятся ниже -8, -13 градусов по Цельсию.