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Погода в Удмуртии: сильный снег и ветер ожидаются в четверг

07:00, 07 февраля, 2019
Ксения Чернова
07:00, 07 февраля, 2019
Ксения Чернова
83
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#снег\n#зима
Фото: Pixabay
83
0

Столбики термометров днем не опустятся ниже -8, -13 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Сильный снег и ветер ожидаются в четверг, 7 февраля, в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«По республике и в Ижевске  ожидается сильный снег. Слабая метель. На дорогах снежные заносы», - предупредили синоптики.

Скорость ветра в регионе составит порядка 8-13 метров в секунду. Столбики термометров днем не опустятся ниже -8, -13 градусов по Цельсию.

07:00, 07 февраля, 2019
Ксения Чернова
83
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#снег\n#зима

 

 

 


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