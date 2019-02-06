Жителей Удмуртии предупредили о снегопадах и снежных заносах на дорогах

Автолюбителей попросили воздержаться от загородных поездок.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили о снегопадах, метели и снежных заносах на дорогах. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, неблагополучные погодные явления ожидаются в четверг, 7 февраля.

Автолюбителей попросили воздержаться от загородных поездок, по возможности пользоваться общественным транспортом. Если необходимо выехать на личном авто, то нужно взять с собой трос для буксировки и лопату. При дальних поездках предусмотреть запас теплых вещей и топлива.

Метель может ухудшить видимость, поэтому пешеходам и автомобилистам стоит быть особенно внимательными на пешеходных переходах, перекрестках, у остановок общественного транспорта.

Жителям также рекомендуют проверить исправность электроприборов, не оставлять без присмотра включенные обогреватели, топящиеся печи, не использовать для обогрева помещений и отопительных приборов источники открытого огня. Не стоит слишком долго находиться на улице, при прогулках воздержаться от употребления спиртных напитков.