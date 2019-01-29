Смертельно опасная муха-горбатка может попасть в Удмуртию вместе с экзотическими фруктами

Насекомое является переносчиком холеры и вызывает миазы.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии, приехавших из экзотических стран, предупредили об опасности завоза на территорию региона мухи-горбатки. Об этом журналистам рассказала замначальника отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике Лариса Ахметова.

Насекомое может попасть в республику с туристами, которые в ручной клади перевозят фрукты или плодоовощную продукцию.

Отметим, личинки мухи-горбатки можно обнаружить в загрязненных продуктах, таких как: соя, мука, гниющий картофель, спелые бананы. Личинки развиваются на фруктах, овощах, арахисе.

Попадание яиц мухи в организм человека может вызвать миазы. Также насекомое является переносчиком холеры, чумы пчел.