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Смертельно опасная муха-горбатка может попасть в Удмуртию вместе с экзотическими фруктами

12:48, 29 января, 2019
Анна Торхова
12:48, 29 января, 2019
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#овощи\n#фрукты\n#насекомые\n#Россельхознадзор
Фото: wikipedia.org
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Насекомое является переносчиком холеры и вызывает миазы.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии, приехавших из экзотических стран, предупредили об опасности завоза на территорию региона мухи-горбатки. Об этом журналистам рассказала замначальника отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике Лариса Ахметова.

Насекомое может попасть в республику с туристами, которые в ручной клади перевозят фрукты или плодоовощную продукцию.

Отметим, личинки мухи-горбатки можно обнаружить в загрязненных продуктах, таких как: соя, мука, гниющий картофель, спелые бананы. Личинки развиваются на фруктах, овощах, арахисе.

Попадание яиц мухи в организм человека может вызвать миазы. Также насекомое является переносчиком холеры, чумы пчел.

12:48, 29 января, 2019
Анна Торхова
315
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#овощи\n#фрукты\n#насекомые\n#Россельхознадзор

 

 

 


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