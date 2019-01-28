Потепление и метель придут в Удмуртию в начале новой недели

Днем будет не холоднее -8, -13 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Потепление и слабая метель придут в Удмуртию в начале новой недели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Переменная облачность. В центральных и западных районах небольшой снег. Местами слабая метель», - говорится в сообщении синоптиков.

Днем порывы ветра будут достигать скорость в 7-12 метров в секунду. Утром ожидается от -14 до -19 градусов по Цельсию, днем будет не холоднее -8, -13 градусов.