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Автомобилистов Удмуртии предупредили об ухудшении видимости и снежных заносах на дорогах

15:15, 25 января, 2019
Диана Ворончихина
15:15, 25 января, 2019
Диана Ворончихина
218
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#снег
Фото: susanin.news
218
0

Водителей просят воздержаться от поездок по загородным трассам.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии автолюбителей предупредили о сложной дорожной обстановке. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на трассах ожидается: ухудшение видимости, метель, снежные заносы.

Отметим, что с начала текущей недели в Удмуртии произошло 17 ДТП, где 2 человека погибли и 31 получили травмы.

Госавтоинспекция рекомендует водителям максимально снизить скоростной режим, не выезжать на загородные трассы без острой необходимости, выбирать увеличенную дистанцию, исключить обгоны при наличии встречного транспорта, даже на большом расстоянии.

15:15, 25 января, 2019
Диана Ворончихина
218
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#снег

 

 

 


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