Автомобилистов Удмуртии предупредили об ухудшении видимости и снежных заносах на дорогах

Водителей просят воздержаться от поездок по загородным трассам.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии автолюбителей предупредили о сложной дорожной обстановке. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на трассах ожидается: ухудшение видимости, метель, снежные заносы.

Отметим, что с начала текущей недели в Удмуртии произошло 17 ДТП, где 2 человека погибли и 31 получили травмы.

Госавтоинспекция рекомендует водителям максимально снизить скоростной режим, не выезжать на загородные трассы без острой необходимости, выбирать увеличенную дистанцию, исключить обгоны при наличии встречного транспорта, даже на большом расстоянии.