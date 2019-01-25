Погода в Удмуртии: в пятницу в республику придет метель

Автолюбителей предупредили о снежных заносах на дороге.

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 25 января, в Удмуртию придет метель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Днем временами небольшой снег, слабая метель», - отмечают синоптики.

При этом в республике будет ветрено – скорость порывов достигнет 9-14 метров в секунду. Автолюбителей предупредили о снежных заносах на дороге.

Утром столбики термометров не поднимутся выше -16 градусов, днем ожидается от -13 до -18 градусов по Цельсию.