Групповые перевозки детей запретили в Удмуртии из-за плохой погоды

Водителей попросили воздержаться от загородных поездок.

Ижевск. Удмуртия. Организованные перевозки групп детей запретили в Удмуртии из-за плохой погоды. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

«Если дорожная обстановка будет продолжать ухудшаться, будет введено ограничение на движение крупногабаритных транспортных средств и автомобилей, перевозящих опасные грузы», - отмечается в сообщении Госавтоинспекции.

Напомним, накануне Крещения в Удмуртию пришла метель. На дорогах образуются снежные накаты, гололедица. В связи с этим водителей попросили воздержаться от загородных поездок.

UPD. Новость обновлена в 17:29. Добавлен абзац:

На 16 часов 18 января 2019 года руководством Госавтоинспекции Удмуртии принято решение о снятии временного запрета организованных перевозок групп детей.