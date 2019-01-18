Погода в Удмуртии: в пятницу ожидаются ветер и слабая метель

Утром температура воздуха составит от -8 до -13 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в пятницу, 18 янрвая, ожидаются ветер, слабая метель. Об этом со ссылкой на региональный Гидрометцентр предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Порывы ветра будут достигать скорости в 15-18 метров в секунду.Днем будет облачно с прояснениями. На территории Удмуртии пройдет мокрый снег, на дорогах образуются снежные заносы и накаты.

Утром температура воздуха составит от -8 до -13 градусов по Цельсию, днем ожидается от -2 до -7 градусов.