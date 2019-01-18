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Погода в Удмуртии: в пятницу ожидаются ветер и слабая метель

07:00, 18 января, 2019
Ксения Чернова
07:00, 18 января, 2019
Ксения Чернова
111
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#снег\n#зима
Фото: Pixabay
111
0

Утром температура воздуха составит от -8 до -13 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в пятницу, 18 янрвая, ожидаются ветер, слабая метель. Об этом со ссылкой на региональный Гидрометцентр предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Порывы ветра будут достигать скорости в 15-18 метров в секунду.Днем будет облачно с прояснениями. На территории Удмуртии пройдет мокрый снег, на дорогах образуются снежные заносы и накаты.

Утром температура воздуха составит от -8 до -13 градусов по Цельсию, днем ожидается от -2 до -7 градусов.

07:00, 18 января, 2019
Ксения Чернова
111
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#снег\n#зима

 

 

 


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