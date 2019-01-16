Жителей Удмуртии предупредили об усилении ветра и метели

В ночь с 16 на 17 января также ожидается снег и метель.

Ижевск. Удмуртия. Ночью с 16 на 17 января по Удмуртии и в Ижевске ожидается усиление южного ветра с порывами до 15-18 м/с. Как сообщила пресс-служба муниципалитета со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр, также ожидается продолжительный снег и метель.

На дорогах республики - снежные заносы и накат. Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности, а автомобилистам быть внимательными на дороге и соблюдать дистанцию.

В четверг, 17 января, ожидается облачная с прояснениями погода, ночью продолжительный снег, метель, слабый гололёд, днём временами небольшой снег, ветер ночью южный 9-14 м/с, порывы до 15-18 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с, температура ночью -4…-6°С, днем -2…-4°С, на дорогах снежные заносы, накат.

В пятницу, 18 января, в Удмуртии будет облачно, временами небольшой снег, слабая метель, ветер юго-западный 9-14 м/с, днем порывы до 15-17 м/с, температура воздуха ночью -11…-13°С, днем -4…-6°С, на дорогах снежные заносы.

В субботу, 19 января, в регионе облачно, временами небольшой снег, слабый гололед, слабая метель, ветер юго-западный 9-14 м/с, температура воздуха ночью -5…-7°С, днем -1…-3°С, на дорогах снежные заносы, накат.