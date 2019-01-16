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Удмуртский Тол-Бабай занял 4 место в медиарейтинге российских новогодних персонажей

13:50, 16 января, 2019
Георгий Поветкин
13:50, 16 января, 2019
Георгий Поветкин
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#СМИ\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#Дед Мороз\n#праздники\n#Тол Бабай
Фото: vk.com/tol_babay
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Лидером стал Дед Мороз, в тройке также расположилась костромская Снегурочка и Кыш Бабай.

Ижевск. Удмуртия. Новогодний персонаж из Удмуртии Тол Бабай занял 4 место в российском рейтинге новогодних героев. Лидером ожидаемо стал Дед Мороз, в тройке также расположилась костромская Снегурочка и Кыш Бабай.

Список составлялся с учетом количества публикаций о персонажах в СМИ. О Дед Морозе писали более 216 тыс. раз, о Снегурочке более 110 тыс. раз, о Кыш Бабае более 2 тыс. раз. Тол Бабая упомянули в публикациях СМИ 1571 раз.

Топ-5 популярных новогодних персонажей замкнул карельский Паккайне, о нем СМИ рассказали 1293 раза. Отметим, что в топ-10 также попали Чысхаан, Талви Укко, Байкальский Дед Моро, Кар Кызы и Хёл Мучи.

«Популярность сказочных персонажей с каждым годом растет все интенсивнее», - уточнили составители рейтинга аналитическое агентство «Смыслография» и коммуникационное агентство «АГТ».

Отметим, что Тол Бабай продемонстрировал небольшой прирост по упоминаниям. В 2017 году о нем рассказывали в 1401 публикации.

13:50, 16 января, 2019
Георгий Поветкин
19
0
#СМИ\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#Дед Мороз\n#праздники\n#Тол Бабай

 

 

 


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