Газ вернулся в квартиры посёлка Игра в Удмуртии после вмешательства прокуратуры

Руководителя компании-поставщика энергоносителя оштрафовали.

Игра. Удмуртия. Прокуратура Игринского района Удмуртии рассмотрела коллективные обращения жителей многоквартирных домов микрорайона Северный в посёлке Игра. Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате выявлены нарушения в деятельности ООО «Мобиль-газ» в части обеспечения бесперебойной поставки газа.

В ходе проверки установлено, что компания в одностороннем порядке приостановила исполнение обязательств по поставке газа в многоквартирные дома, при этом уведомление по почте заказным письмом о предстоящем отключении и его причинах жителям не направлялось.

По результатам выявленных нарушений руководителю ООО «Мобиль-газ» внесено представление об устранении нарушений закона. Также в отношении компании возбудили дело об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП России «Нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами».

Представление рассмотрено и удовлетворено, руководитель компании оштрафован. В настоящее время ООО «Мобиль-газ» возобновило поставку газа в многоквартирные дома.