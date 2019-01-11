Непотопляемый: плавучий остров в Ижевске вновь решили убрать с акватории пруда

Об этом в номере от 11 января сообщили Известия Удмуртской Республики.

Ижевск. Удмуртия. Плавучий остров в Ижевске вновь решили убрать с акватории городского пруда. Об этом в пятницу, 11 января, пишут «Известия» Удмуртской Республики.

«На повестке дня и традиционные заботы. В частности, безопасное прохождение весеннего паводка и послепаводковое обследование потенциально опасных гидротехнических сооружений. В 2019 году планируется убрать плавучий остров с акватории Ижевского водохранилища», - сообщают «Известия» в материале, который посвящен итогам работы Минприроды республики в 2018 году.

Напомним, что плавучий остров появился в Ижевске в конце весны 2017 года. В акватории пруда его заметили днем 30 мая. Пользователи социальных сетей активно выкладывали фото и видео новой «достопримечательности» на свои страницы.

В этот же день спасатели отбуксировали объект размером 100 на 50 метров к берегу, после чего собрали экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Через несколько дней – 2 июня – специалисты начали буксировку острова, который не удалось «распилить» на несколько частей. Объект при помощи водного транспорта пришвартовали в районе шлакоотвала, где позднее его должны были переработать.

Плавучий остров в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2017-05-31.

Казалось бы, история на этом должна быть закончена, но в августе 2017 года в столицу Удмуртии с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов. Во время прогулки по набережной замминистра строительства России Андрей Чибис и на тот момент врио главы республики Александр Бречалов рассказали вице-премьеру об экспонате.

Буксировка острова в Ижевском пруду Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-02.

Позднее в Минприроды Удмуртии заявили, что объект утилизируют в середине осени 2017 года. Проводились даже торги, однако остров остался на своем старом месте до весны.

Уже в 2018 году остров снова привлек внимание жителей в связи с паводком. Однако на тот момент первый замглавы администрации Ижевска Сергей Задорожный заявил, что объект не представляет опасности и не сможет перекрыть дамбу, вызвав этим ее подтопление.