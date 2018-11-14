play
pause
  • $ 67.52 ↑
  • € 76.09 ↑

Мировая победа шашиста из Ижевска, выводы худеющего депутата и очередные извинения Моники Левински: что произошло минувшей ночью

08:05, 14 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
08:05, 14 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
218
0
#Ижевск\n#депутаты\n#Удмуртия\n#ЗОЖ\n#Клинтон\n#шашки
Фото: pixabay.com
218
0

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Среду, 14 ноября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

 

Легендарный шашист

Легендарный спортсмен из Ижевска Алексей Чижов одержал победу в Кубке мира по международным шашкам. Как сообщается на сайте международной федерации шашек, соревнования прошли в китайском Лишуе.

Алексей Чижов одержал четыре победы и завершил вничью пять партий. По итогам всех этапов турнира ижевчанин опередил ближайшего преследователя, россиянина Александра Георгиева на 44 балла (549 против 505). На третьем месте Гунтерис Валнерису из Латвии.

Напомним, Алексей Чижов является 10-кратным чемпионом мира по международным шашкам. Также международный гроссмейстер является почётным гражданином Ижевска.

 

Жить в России

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решивший в течение месяца питаться на 3,5 тысячи рублей, рассказал о выводах, достигнутых после трех недель «министерской диеты». Об этом сообщает со ссылкой на агентство городских новостей «Москва» сообщает РИА Новости.

Прежде всего, подчеркнул Бондаренко, размер потребительской корзины и прожиточного минимума необходимо значительно увеличить. Он пообещал обратиться с соответствующим предложением в Госдуму и правительство.

Так, считает Бондаренко, размер потребительской корзины не должен быть меньше 10 тысяч, а прожиточного минимума — не менее 20 тысяч, причем в Москве эти цифры должны быть выше.

Также он призвал депутатов и министров попробовать как он хотя бы месяц питаться на 3,5 тысячи рублей. Бондаренко считает, что те, кто принимает важные для россиян решения, «должны на себе почувствовать их последствия».

Напомним, депутат уже похудел на 6 кг, сев на «министерскую диету», на которую решился после спора с экс-министром занятости, труда и миграции Саратовской области Натальей Соколовой.

 

Позабытый скандал

Бывшая сотрудница Белого дома Моника Левински, участница сексуального скандала с экс-президентом США Биллом Клинтоном, заявила, что могла бы снова извиниться перед женой Клинтона Хиллари. Об этом сообщает РИА Новости.

«Моим первым публичным заявлением после скандала… были слова извинения непосредственно перед Челси (дочь супругов Клинтон) и (Хиллари) Клинтон. И если бы я сегодня лично встретила Хиллари Клинтон, я знаю, что я собрала бы все необходимые силы, чтобы еще раз искренне сказать ей, насколько мне жаль», — заявила Левински в статье в издании Vanity Fair.

Напомним, скандал с Моникой Левински разгорелся в 1998 году, когда подробности о связи президента с сотрудницей попали в прессу, это привело к началу процедуры импичмента, который впоследствии отклонили.

08:05, 14 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
218
0
#Ижевск\n#депутаты\n#Удмуртия\n#ЗОЖ\n#Клинтон\n#шашки

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала третьей на этапе гран-при в Японии

13:42, 10 ноября, 2018
35964

Школьницу из Воткинска заподозрили в сексуальном насилии над сверстницей

32321
11:00, 09 ноября, 2018

Сотрудница Минфина Удмуртии под чужим именем подрабатывала юристом

10918
12:01, 10 ноября, 2018

Водитель в Ижевске насмерть сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом

10126
11:00, 08 ноября, 2018

В Ижевске несколько улиц превратились в каток

8395
18:15, 12 ноября, 2018

Семья из Электростали умерла, отравившись грибами

10:58, 11 ноября, 2018
15741

СКР даст «жесткую оценку» сотрудникам колонии в Амурской области, где были сделаны фото Цеповяза с икрой и шашлыком

7892
15:40, 07 ноября, 2018

В Пенсионном фонде прокомментировали отмену социальной пенсии работающим пенсионерам

6418
12:16, 10 ноября, 2018

В подмосковном колледже пьяный парень открыл стрельбу

6269
13:20, 09 ноября, 2018

Леопард напал на 4-летнюю девочку в фойе московского цирка

6223
12:10, 12 ноября, 2018

Минфин США ввел санкции против крымских санаториев

14:40, 09 ноября, 2018
2070

Послу России во Франции вернули украденные вещи Александра II

1815
16:19, 10 ноября, 2018

Уникальный гибрид осла и зебры родился в Великобритании

1811
10:58, 09 ноября, 2018

Disney снимет сериал по мотивам «Звездных войн»

1774
12:45, 09 ноября, 2018

В Киеве тарифы на тепло могут поднять на треть

1727
12:33, 10 ноября, 2018