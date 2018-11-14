Мировая победа шашиста из Ижевска, выводы худеющего депутата и очередные извинения Моники Левински: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Среду, 14 ноября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Легендарный шашист

Легендарный спортсмен из Ижевска Алексей Чижов одержал победу в Кубке мира по международным шашкам. Как сообщается на сайте международной федерации шашек, соревнования прошли в китайском Лишуе.

Алексей Чижов одержал четыре победы и завершил вничью пять партий. По итогам всех этапов турнира ижевчанин опередил ближайшего преследователя, россиянина Александра Георгиева на 44 балла (549 против 505). На третьем месте Гунтерис Валнерису из Латвии.

Напомним, Алексей Чижов является 10-кратным чемпионом мира по международным шашкам. Также международный гроссмейстер является почётным гражданином Ижевска.

Жить в России

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решивший в течение месяца питаться на 3,5 тысячи рублей, рассказал о выводах, достигнутых после трех недель «министерской диеты». Об этом сообщает со ссылкой на агентство городских новостей «Москва» сообщает РИА Новости.

Прежде всего, подчеркнул Бондаренко, размер потребительской корзины и прожиточного минимума необходимо значительно увеличить. Он пообещал обратиться с соответствующим предложением в Госдуму и правительство.

Так, считает Бондаренко, размер потребительской корзины не должен быть меньше 10 тысяч, а прожиточного минимума — не менее 20 тысяч, причем в Москве эти цифры должны быть выше.

Также он призвал депутатов и министров попробовать как он хотя бы месяц питаться на 3,5 тысячи рублей. Бондаренко считает, что те, кто принимает важные для россиян решения, «должны на себе почувствовать их последствия».

Напомним, депутат уже похудел на 6 кг, сев на «министерскую диету», на которую решился после спора с экс-министром занятости, труда и миграции Саратовской области Натальей Соколовой.

Позабытый скандал

Бывшая сотрудница Белого дома Моника Левински, участница сексуального скандала с экс-президентом США Биллом Клинтоном, заявила, что могла бы снова извиниться перед женой Клинтона Хиллари. Об этом сообщает РИА Новости.

«Моим первым публичным заявлением после скандала… были слова извинения непосредственно перед Челси (дочь супругов Клинтон) и (Хиллари) Клинтон. И если бы я сегодня лично встретила Хиллари Клинтон, я знаю, что я собрала бы все необходимые силы, чтобы еще раз искренне сказать ей, насколько мне жаль», — заявила Левински в статье в издании Vanity Fair.

Напомним, скандал с Моникой Левински разгорелся в 1998 году, когда подробности о связи президента с сотрудницей попали в прессу, это привело к началу процедуры импичмента, который впоследствии отклонили.