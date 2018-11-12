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За выезд на несанкционированные переправы через реки Удмуртии начнут штрафовать

15:25, 12 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
15:25, 12 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#штрафы\n#Удмуртия\n#реки\n#лед\n#МЧС России по Удмуртии
Фото: susanin.news
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Соответствующие дополнения внесли в «Правила охраны жизни людей на водных объектах».

Ижевск. Удмуртия. Водителей, выезжающих на лёд реки Камы в несанкционированных местах, подвергнут административному штрафу в Удмуртии. Об этом сообщил в понедельник, 12 ноября, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии Сергей Косых.

Напомним, через Каму зимой 2018-2019 годов решили открыть одну ледовую переправу, по маршруту Сарапул – Ершовка.

«Традиционно ежегодно мы открывали от 3 до 5 ледовых переправ. С вводом в эксплуатацию «Камского моста» ледовая переправа в районе Тарасово-Камбарка эксплуатироваться и открываться не будет. Планируем к открытию одну ледовую переправу по маршруту Сарапул – Ершовка», — рассказал Сергей Косых.

Он также напомнил, что в Удмуртии действуют «Правила охраны жизни людей на водных объектах», и в них внесли дополнения, касающиеся зимнего периода. В частности, выход на лёд толщиной менее 7 см запрещён и выезд в несанкционированных местах на транспорте также запрещён.

«За нарушение этих правил действует административная ответственность. Впервые она введена, попытаемся поработать, тем самым профилактируя возникновения происшествий на водных объектах. Штраф до 2000 рублей», — сказал Сергей Косых.

15:25, 12 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
199
0
#Ижевск\n#штрафы\n#Удмуртия\n#реки\n#лед\n#МЧС России по Удмуртии

 

 

 


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