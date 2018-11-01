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Мусор на полигоны в Удмуртии будут перевозить 4 компании

14:29, 01 ноября, 2018
Диана Ворончихина
14:29, 01 ноября, 2018
Диана Ворончихина
1965
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#мусор\n#полигон
Фото: susanin.news
1965
0

Они начнут работать с 1 января 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. Регоператор по обращению с ТКО в Удмуртии определился с перевозчиками, которые с 1 января 2019 года будут заниматься вывозом мусора на полигоны. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики.

Как уточнили корреспонденту информагентства «Сусанин» в пресс-службе Регоператора, контракты подписаны со следующими компаниями: ООО «Контур», ООО «Центр управления имуществом», ООО «Комэкотранс», ООО «Мусоровозов».

Главные требования, которые Регоператор предъявлял к подрядчикам – наличие автопарка и оснащение всех мусоровозов системой Глонасс и видеорегистраторами. Это позволит в онлайн режиме следить за перемещением машин: не сбились ли они с маршрутов, привезли ли отходы на полигоны.

Весь мусор будут свозить на 5 полигонов: 2 в Завьяловском районе, по одному – в Як-Бодьинском, Можгинском и Увинском районах.

До конца года Региональный оператор должен определиться со способом взимания платы за вывоз твердых коммунальных отходов, установить фиксированные маршруты и график для мусоровозов в каждом районе Удмуртии.

Также отметим, что поменяется схема расчета с перевозчиками. Теперь они будут получать деньги за тонны привезенного мусора на полигон, а значит, выкидывать отходы в овраг станет невыгодно.

Кроме этого, напомним, что по всей республике вводится система раздельного сбора и переработки отходов. Во дворах домов появятся контейнеры для «полезного мусора»: макулатуры, пластика, стекла и металла. Эти отходы пойдут на изготовление вторсырья.

14:29, 01 ноября, 2018
Диана Ворончихина
1965
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#мусор\n#полигон

 

 

 


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