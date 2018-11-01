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Выходные в Удмуртии будут дождливыми

13:59, 01 ноября, 2018
Ксения Чернова
13:59, 01 ноября, 2018
Ксения Чернова
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#Ижевск\n#погода\n#осень\n#Удмуртия
Фото: Pixabay
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В четверг в республике начнется потепление.

Ижевск. Удмуртия. Грядущие выходные в Удмуртии будут дождливыми. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

К вечеру четверга, 1 ноября, начнется потепление. Ночью столбики термометров будут держаться около нулевой отметки, днем в пятницу – чуть выше.

В пятницу и субботу ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега

«Под влиянием скандинавского циклона 4 ноября осадки преимущественно в виде дождя пройдут повсеместно. Будет ветрено», - отмечают синоптики.

Температура воздуха в воскресенье составит от 0 до +5 градусов по Цельсию.

13:59, 01 ноября, 2018
Ксения Чернова
760
0
#Ижевск\n#погода\n#осень\n#Удмуртия

 

 

 


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