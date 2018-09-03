Начало рабочей недели в Удмуртии будет прохладным

В ближайшие три дня осадков не ожидается, температура воздуха будет 15-16 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начало рабочей недели будет прохладным. По данным регионального Гидрометцентра, в ближайшие три дня осадков не ожидается.

Прогнозируется, что будет слабый восточный и юго-восточный ветер, утром и вечером туманы, а на почве заморозки до -1 градуса по Цельсию. Ночью температура опустится до 3-8 градусов, после обеда благодаря солнцу будет достигать 20-22. Но большую часть суток температура воздуха будет не выше 15-16 градусов.

«В данной синоптической ситуации сложатся неблагоприятные условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха», - отмечается в сообщении синоптиков.