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Начало рабочей недели в Удмуртии будет прохладным

14:54, 03 сентября, 2018
Диана Ворончихина
14:54, 03 сентября, 2018
Диана Ворончихина
713
0
#Ижевск\n#погода\n#осень\n#Удмуртия\n#новости\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске
Фото: arzik2
713
0

В ближайшие три дня осадков не ожидается, температура воздуха будет 15-16 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начало рабочей недели будет прохладным. По данным регионального Гидрометцентра, в ближайшие три дня осадков не ожидается.

Прогнозируется, что будет слабый восточный и юго-восточный ветер, утром и вечером туманы, а на почве заморозки до -1 градуса по Цельсию. Ночью температура опустится до 3-8 градусов, после обеда благодаря солнцу будет достигать 20-22. Но большую часть суток температура воздуха будет не выше 15-16 градусов.

«В данной синоптической ситуации сложатся неблагоприятные условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха», - отмечается в сообщении синоптиков.

14:54, 03 сентября, 2018
Диана Ворончихина
713
0
#Ижевск\n#погода\n#осень\n#Удмуртия\n#новости\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске

 

 

 


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