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Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Удмуртии 1 сентября

17:00, 31 августа, 2018
Диана Ворончихина
17:00, 31 августа, 2018
Диана Ворончихина
196
0
#общество\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#запрет\n#День знаний
Фото: arzik2
196
0

Ограничение касается всех торговых организаций региона.

Ижевск. Удмуртия. В День знаний, 1 сентября, в Удмуртии будет действовать запрет на продажу алкоголя. Об этом напоминает пресс-служба МВД по Ижевску.

В территориальных отделах полиции УМВД России по городу будут созданы мобильные группы по выявлению фактов незаконной реализации спиртного.

Напомним, Закон о «днях трезвости» вступил в силу в Удмуртии 26 октября 2012 года. Он ограничивает продажу спиртного во время последних звонков в школах (25 мая), в День защиты детей (1 июня), а также в день знаний (1 сентября). Торговля алкоголем в магазинах эти дни запрещена круглые сутки. Запрет не распространяется лишь на продажу алкоголя в ресторанах, барах и кафе, «осуществляемой при оказании услуг общественного питания по организации потребления алкогольной продукции на месте оказания таких услуг»

17:00, 31 августа, 2018
Диана Ворончихина
196
0
#общество\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#запрет\n#День знаний

 

 

 


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