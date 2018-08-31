Последняя пятница лета в Удмуртии обойдется без дождей

Днем в республике будет не теплее +21 градуса.

Ижевск. Удмуртия. Последняя летняя пятница в этом году в Удмуртии будет сухой. Как сообщает ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр, ночью местами прошли дожди, а вот днем осадков не ожидается.

По прогнозу погоды, в пятницу, 31 августа, в Удмуртии будет переменная облачность, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха составит +16 +21 градус Цельсия. Атмосферное давление 758 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха 61%.