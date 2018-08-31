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Последняя пятница лета в Удмуртии обойдется без дождей

07:30, 31 августа, 2018
Дарья Саушина
07:30, 31 августа, 2018
Дарья Саушина
161
0
#погода\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
161
0

Днем в республике будет не теплее +21 градуса.

Ижевск. Удмуртия. Последняя летняя пятница в этом году в Удмуртии будет сухой. Как сообщает ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр, ночью местами прошли дожди, а вот днем осадков не ожидается.

По прогнозу погоды, в пятницу, 31 августа, в Удмуртии будет переменная облачность, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха составит +16 +21 градус Цельсия. Атмосферное давление 758 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха 61%.

07:30, 31 августа, 2018
Дарья Саушина
161
0
#погода\n#Удмуртия

 

 

 


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