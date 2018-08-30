Вакцинация от гриппа в Ижевске, бесплатный проезд в Москве и образование президентских дочерей на Украине: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Хмурое утро четверга, 30 августа, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Вакцина от гриппа:

Минздрав Удмуртии продолжает вакцинацию населения республики от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 25 августа жители Ижевска прошли вакцинацию в трёх открытых точках города.

Минздрав Удмуртии приглашает ижевчан в начале сентября поставить прививку от гриппа по следующим адресам:

1 сентября - ТЦ «Флагман» - с 11:00 до 16:00;

2 сентября - БУК УР «Зоопарк Удмуртии» - с 11:00 до 14:00 (в здании медпункта), ТРК «Талисман» - с 11:00 до 14:00 на 3 этаже здания;

8 сентября - БУК УР «Зоопарк Удмуртии» - с 11:00 до 14:00 (в здании медпункта), ТРК «Талисман» - с 11:00 до 14:00 на 3 этаже здания, ТЦ «Флагман» - с 11:00 до 16:00.

При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

«За проезд передаём»:

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о бесплатном проезде в электробусах в сентябре. Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ опубликовали на официальном портале мэра и правительства столицы.

Ранее Собянин сообщал, что первые электробусы выйдут в Москве раньше запланированного срока, 1 сентября, по маршруту от ВДНХ до Алтуфьево. Он также отмечал, что первый месяц проезд будет бесплатным.

«Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы обеспечивает утверждение перечня маршрутов регулярных перевозок, по которым проезд пассажиров и провоз багажа в электробусах осуществляется без взимания платы в период с 1 по 30 сентября 2018 года», - говорится в распоряжении мэра.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Дочери президента:

Дочери президента Украины Петра Порошенко Евгения и Александра не поступили ни в один из украинских вузов. Об этом со ссылкой на Strana.ua сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в этом году 18-летние девушки-близнецы закончили Concord College, после чего вернулись на Украину.

Журналисты издания попытались найти дочерей Порошенко в Единой государственной базе по вопросам образования, где можно узнать о результатах экзаменов абитуриентов, однако их фамилий там не оказалось.

Ранее пресс-служба жены Порошенко обещала обнародовать информацию о том, где будут учиться девушки. Однако за два дня до первого сентября никаких публикаций не последовало.

По версии издания, Евгения и Александра Порошенко, скорее всего, продолжат обучение в Лондонской школе экономики (LSE) или Европейском институте управления бизнесом (INSEAD) во Франции, где учился их старший брат Алексей Порошенко.