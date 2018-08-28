Учебно-тренировочный центр для пожарных построят в Удмуртии

Средства на осуществление проекта выделит федеральный бюджет.

Ижевск. Удмуртия. Учебно-тренировочный центр по подготовке пожарно-спасательных подразделений построят в Воткинске на берегу Березовского залива. Информацию об этом разместили на официальном сайте Главгосэкспертизы России во вторник, 28 августа.

«Строительство многоцелевого спортивного комплекса позволит обеспечить проведение занятий по пожарно-спасательной подготовке, спортивных мероприятий по пожарно-прикладному и спасательному спорту и показательных выступлений, в том числе межрегионального уровня», — говорится в сообщении.

В рамках реализации проекта, получившего положительное заключение экспертов Казанского филиала Главгосэкспертизы России, построят двухэтажное здание учебно-тренировочного центра, разделённое на пожарно-спасательную часть и спортивное сооружение. Здесь запроектировали легкоатлетический манеж со стометровой полосой препятствий, трибуной для 150 зрителей, судейской ложей, учебно-тренировочной башней и скалодромом. В состав учебно-тренировочного центра также войдут различные помещения административного и бытового назначения. Общая площадь здания составит 4 292 кв. м.

Кроме того, проектом предусмотрен комплекс мер, направленных на создание комфортных условий для маломобильных групп населения, в том числе для организации их беспрепятственного доступа и перемещения по территории комплекса.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счёт средств федерального бюджета.