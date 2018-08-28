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Штраф главному архитектору Ижевска, отдых Путина в Тыве и новые кадры «Игры престолов»: что произошло минувшей ночью

08:10, 28 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
08:10, 28 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Владимир Путин\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Тува\n#Игра престолов
Фото: kremlin.ru
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Ясное утро вторника, 28 августа, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

 

Штрафы архитектора:

Главного архитектора Ижевска оштрафовали по инициативе прокурора. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии в понедельник, 27 августа.

По результатам проверки прокуратуры Октябрьского района Ижевска начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации города привлекли к ответственности за неправомерный отказ в предоставлении информации.

Проверка установила факт нарушения требований ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также прав адвоката, действующего в интересах субъекта предпринимательской деятельности.

По результатам рассмотрения главного архитектора города признали виновным в совершении правонарушения, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей. Штраф им оплачен.

 

Президентский отдых:

На сайте Кремля опубликованы кадры с отдыха Владимира Путина, который остановился на несколько дней в Республике Тыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Компанию президенту составили министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, руководитель Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава республики Шолбан Кара-оол.

На представленных снимках видно, как они собирают грибы и ягоды, сплавляются по реке на лодке, гуляют по горам.

Президент отдельно отметил красоту тувинских лесов. «Вот это да, сказочный лес», — сказал глава государства.

Напомним, в августе прошлого года Путин остановился в Сибири на два дня, там он занимался подводной охотой и рыбалкой. Глава государства, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, два часа в горном озере «гонялся за щукой». Путина тогда сопровождали Шойгу, Шолбан Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин.



Конец игре:

Американский телеканал HBO опубликовал анонс восьмого сезона популярной телесаги «Игра престолов». Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Также в видеоролик, опубликованный на официальном YouTube-канале HBO, вошли кадры из сериалов «Острые предметы», «Большая маленькая ложь», «Настоящий детектив», «Барбершоп», «Кемпинг» и других.

Напомним, что выход восьмого сезона «Игры престолов» на экраны запланирован на первую половину 2019 года.

Game of Thrones, Big Little Lies, True Detective & More Coming Soon | HBO

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08:10, 28 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
604
0
#Владимир Путин\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Тува\n#Игра престолов

 

 

 


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