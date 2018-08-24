В Донецке собрали трамвай по ижевской технологии

На работу у донецких специалистов ушло всего пять месяцев.

Ижевск. Удмуртия. Первый трамвай, основанный на разработках предприятия «ИжГорЭлектроТранс», собрали на Донецком электротехническом заводе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. министра промышленности и торговли самопровозглашённой Донецкой народной республики Алексей Грановский.

Напомним, в начале марта стало известно, что МУП «ИжГЭТ» намерено сотрудничать с одним из промышленных предприятий ДНР. Специалисты из Ижевска поделились опытом ремонта трамваев по собственным технологиям.

«Бывает просто работа, а бывает работа всей жизни. С началом реализации проекта по производству первого отечественного трамвая у каждого из нас начался новый этап жизни. Мы вели трамвай за руку как маленького ребёнка: от зарождения самой идеи, вызванной жизненной необходимостью, до завершающего этапа», - написал Алексей Грановский.

Он также отметил, что, будучи в Ижевске на предприятии ИжГЭТ, «нам сказали, что реализация проекта займёт не меньше двух лет». Но создать в Донецке свой собственный трамвайный вагон удалось за пять месяцев кропотливой работы 24 часа в сутки.

«Трамвай прошёл первые заводские испытания, дальше предстоит не менее сложная работа, это и обкатка, и вывод на городской маршрут, но именно сегодня, мы перерезаем пуповину и отпускаем трамвай в дорогу!», - написал Алексей Грановский.