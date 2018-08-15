Похороны предпринимателя Сергея Ощепкова пройдут в Ижевске 17 августа

Прощание с покойным состоится в Свято-Михайловском соборе.

Ижевск. Удмуртия. Похороны предпринимателя и общественного деятеля Сергея Ощепкова пройдут в Ижевске в пятницу, 17 августа. Об этом сообщили на официальной странице медиагруппы «Центр» в Facebook.

Напомним, основатель корпорации «Центр» Сергей Ощепков скончался 7 августа.

Проститься с Сергеем Фёдоровичем можно в пятницу, 17 августа, с 08:00 до 09:30 в Свято-Михайловском соборе Ижевска. С 09:30 здесь же пройдёт отпевание.

Похоронят Сергея Ощепкова на Южном кладбище (Сарапульский тракт, 5) на территории храма Воскресения Христова.

Близкие Ощепкова просят воздержаться от любых фото- и видеосъёмок прощания.