Сильные дожди ожидаются в северных районах Удмуртии

Непогода придет в четверг, 16 августа.

Ижевск. Удмуртия. В северных районах Удмуртии ожидаются сильные дожди. По данным ГУ МЧС России по республике, непогода придет в четверг, 16 августа.

Рекомендуется:

- не проводить массовые мероприятия под открытым небом;

- держать включенными радиоприемники, телевизоры, следить за новостными блоками и передаваемой информацией для населения.

- закрыть оконные рамы и форточки.

- подготовить необходимый набор вещей и средств на случай отключения энергоснабжения (фонарик, батарейки, спички, восковые свечи).

- автовладельцам правильно выбирать места парковки, соблюдать безопасный скоростной режим, вести транспортное средство с особой осторожностью.