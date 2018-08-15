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Сильные дожди ожидаются в северных районах Удмуртии

15:15, 15 августа, 2018
Диана Ворончихина
15:15, 15 августа, 2018
Диана Ворончихина
1199
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ветер\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске
Фото: arzik2
1199
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Непогода придет в четверг, 16 августа.  

Ижевск. Удмуртия. В северных районах Удмуртии ожидаются сильные дожди. По данным ГУ МЧС России по республике, непогода придет в четверг, 16 августа.

Рекомендуется:

- не проводить массовые мероприятия под открытым небом;

- держать включенными радиоприемники, телевизоры, следить за новостными блоками и передаваемой информацией для населения.

- закрыть оконные рамы и форточки.

- подготовить необходимый набор вещей и средств на случай отключения энергоснабжения (фонарик, батарейки, спички, восковые свечи).

- автовладельцам правильно выбирать места парковки, соблюдать безопасный скоростной режим, вести транспортное средство с особой осторожностью.

15:15, 15 августа, 2018
Диана Ворончихина
1199
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ветер\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске

 

 

 


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