Приставы в Удмуртии ищут мать двоих детей, уклоняющуюся от алиментов

Оба ребенка несовершеннолетние.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ищут мать двоих несовершеннолетних детей, у которой есть задолженность по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФССП по Удмуртской Республике.

Судебные приставы разыскивают Чигвинцеву Анну Юрьевну 1982 года рождения.

Любая информация о местонахождении должницы, её месте работы, отдыха, номера телефонов могут оказать значительную помощь в поиске.

Управление просит сообщить эту и другую информацию по теме в Первомайский районный отдел судебных приставов Ижевска по телефону (3412) 27-13-39 или в дежурную часть УФССП России по Удмуртии по телефону (3412) 27-12-88.