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Приставы в Удмуртии ищут мать двоих детей, уклоняющуюся от алиментов

13:20, 10 августа, 2018
Дарья Снидкова
13:20, 10 августа, 2018
Дарья Снидкова
224
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поиск
Фото: Пресс-служба УФССП по Удмуртии
224
0

Оба ребенка несовершеннолетние.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ищут мать двоих несовершеннолетних детей, у которой есть задолженность по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФССП по Удмуртской Республике.

Судебные приставы разыскивают Чигвинцеву Анну Юрьевну 1982 года рождения.

Любая информация о местонахождении должницы, её месте работы, отдыха, номера телефонов могут оказать значительную помощь в поиске.

Управление просит сообщить эту и другую информацию по теме в Первомайский районный отдел судебных приставов Ижевска по телефону (3412) 27-13-39 или в дежурную часть УФССП России по Удмуртии по телефону (3412) 27-12-88.

 

13:20, 10 августа, 2018
Дарья Снидкова
224
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поиск

 

 

 


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