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В Удмуртии отметили наибольший рост рынка новых автомобилей среди регионов России

14:23, 09 августа, 2018
Дарья Снидкова
14:23, 09 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#Ижевск\n#Россия\n#Удмуртия\n#автомобиль
Фото: pxhere.com
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За первые шесть месяцев 2018 года жители республики приобрели 10,1 тыс. легковушек

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика вышла в лидеры по росту рынка новых автомобилей среди регионов России. По данным аналитического агентства «Автостат», в топе-30 субъектов страны по объему рынка республика заняла 19 место.

За первые шесть месяцев 2018 года жители Удмуртии приобрели 10,1 тыс. новых легковушек. Это на 44,2% выше, чем за аналогичный период в прошлом году: в 2017 году за первое полугодие было продано 7 тыс. автомобилей.

Всего в России за указанный период было продано 750,7 тыс. новых легковых машин, что на 16,6% больше, чем в прошлом году за то же время.  

Крупнейшим рынком в этой сфере остается Москва, где за первое полугодие 2018 года автомобили приобрели 112 тыс. человек. Вторую строчку занимает Московская область, там купили 61,6 тыс. машин. Санкт-Петербург на третьем месте с 51,6 тыс. проданных легковушек.

«На долю трех этих регионов приходится 30% всего российского рынка», - говорится в сообщении.

Соседний Татарстан занимает в топе четвертую позицию с 33,4 тыс. проданных новых автомобилей.

Напомним, что ижевская LADA Vesta стала самой популярной маркой в семействе. За январь-июнь 2018 года было продано почти 50 тыс. автомобилей.

 

14:23, 09 августа, 2018
Дарья Снидкова
399
0
#Ижевск\n#Россия\n#Удмуртия\n#автомобиль

 

 

 


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