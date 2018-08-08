Кроме того, ночью ожидается сильный дождь.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска предупредили об усилении ветра. Пресс-служба столицы Удмуртской Республики со ссылкой на региональный Гидрометцентр сообщает, что порывы достигнут 15-17 метров в секунду.

Горожан попросили соблюдать меры предосторожности, закрывать окна и форточки, не оставлять машины под деревьями и возле рекламных конструкций. Неблагоприятные погодные условия ожидаются ближайшей ночью и днем в четверг, 9 августа.

Кроме того, ночью ожидается сильный дождь, днем он станет слабее. Кратковременные дожди будут идти также в пятницу и субботу.