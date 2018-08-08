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Почти 1,5 млн рублей присудили по искам Роспотребнадзора в Удмуртии

12:20, 08 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
12:20, 08 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
136
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#права потребителей\n#Управления Роспотребнадзора по УР
Фото: susanin.news
136
0

Большая часть обращений граждан связана с нарушением прав потребителей.

Ижевск. Удмуртия. Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике за первое полугодие 2018 года подало в защиту прав потребителей в суды 32 исковых заявления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что из 24 исковых заявлений, рассмотренных в суде, по 22 вынесено решение об удовлетворении требований. В пользу потребителей присуждено 1 419 тыс. рублей, в том числе 32 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Остальные иски находятся в судах на рассмотрении.

Большая часть обращений связана с нарушениями прав потребителей (69,2% обращений), в том числе по вопросам нарушений прав потребителей в сфере розничной торговли (52,6%), бытового обслуживания населения (8,8%), оказания жилищно-коммунальных услуг (13,6%). На деятельность финансовых услуг и связи жалобы направили 6,2% граждан.

12:20, 08 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
136
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#права потребителей\n#Управления Роспотребнадзора по УР

 

 

 


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