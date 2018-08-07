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Ремонт дорог в Можге, премьер-министр России о Грузии и землетрясение в Индонезии: что произошло минувшей ночью

08:15, 07 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
08:15, 07 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#НАТО\n#Ижевск\n#Можга\n#Грузия\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#Индонезия\n#землетрясение
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Обзор событий, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Солнечное утро вторника, 7 августа, «Сусанин» встречает традиционным утренним обзором новостей.

 

Дороги в Можге:

На сайте администрации Можги стартовало голосование по выбору дорог, которые необходимо отремонтировать в первую очередь.

Перечень для голосования составлен администрацией города совместно с общественной организацией «Автомобилисты Удмуртии». Жители могут выбрать из приведённого списка не более трёх дорог.

Итоги голосования подведут 27 августа. Выбранные объекты планируют отремонтировать в 2019 году, когда Можга присоединится к федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».

 

Медведев о Грузии:

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в преддверии десятой годовщины вооруженного конфликта в Южной Осетии выразил надежду, что у руководства НАТО хватит сообразительности не принимать в состав альянса Грузию, так как это может привести к «страшному конфликту». Об этом сообщает газета «Взгляд».

Медведев назвал «абсолютно безответственной позицией» недавнее заявление НАТО о намерении принять в состав альянса Грузию.

«Это может привести к потенциальному конфликту, вне всякого сомнения, потому что для нас Абхазия и Южная Осетия – это самостоятельные государства, с которыми у нас дружественные отношения, и государства, в которых находятся наши военные базы. И мы понимаем, что если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям», – предупредил премьер-министр России.

«Это просто угроза миру. Мы все понимаем, что на территории Грузии существует определенное напряжение, что Грузия рассматривает сопредельные территории, или, с нашей точки зрения, государства, как свои», – сказал Медведев, отметив, что «это может спровоцировать страшный конфликт».

Отмечается, что 19 июля президент России Владимир Путин обратился к желающим включить Украину и Грузию в НАТО, подчеркнув, что расширение НАТО является прямой угрозой для безопасности России.

 

Землетрясение в Индонезии:

Мощное землетрясение произошло на индонезийском острове Ломбок. Как сообщает русская служба ВВС, в числе погибших уже почти 100 человек.

В основном это люди из северной и западной частей острова. Десятки тысяч жителей эвакуированы из зоны катастрофы. Экстренные службы убеждены, что число жертв может вырасти.

Землетрясение магнитудой 7 баллов вызвало разрушение зданий и перебои в электроснабжении и ощущалось и на соседнем Бали.

По сообщению МИД России, в числе пострадавших россиян нет.


08:15, 07 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
116
0
#НАТО\n#Ижевск\n#Можга\n#Грузия\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#Индонезия\n#землетрясение

 

 

 


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