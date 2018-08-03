Холодный фронт пройдёт над Удмуртией в ночь на субботу

В воскресенье, 5 августа, пройдут кратковременные дожди.

Ижевск. Удмуртия. Ближе к вечеру пятницы, 3 августа, к территории Удмуртской Республики подойдёт холодный фронт. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

В отдельных районах республики преимущественно вечером и ночью пройдут дожди, во второй половине дня местами возможны грозы. За холодным фронтом поступит прохладная воздушная масса.

В субботу, 4 августа, утром ожидается 8-13 °С, днём до 20-22 °С. Также днём, благодаря кратковременному влиянию гребня антициклона, ожидается преимущественно сухая погода с переменной облачностью.

В воскресенье, 5 августа, на погоду Удмуртии окажет влияние ложбина скандинавского циклона. Благодаря фронтальной системе, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди и грозы, в республику поступит более тёплый и влажный воздух, днём термометры покажут до 20-25 °С.

Отмечается, что в последующие дни ожидается тёплая, влажная, временами дождливая погода. В начале следующей недели дневной прогрев составит 22-27 °С. С 8 августа по предварительному анализу похолодает.