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Жители Удмуртии увидят пик космического явления Персеиды с 9 по 13 августа

16:50, 02 августа, 2018
Дарья Снидкова
16:50, 02 августа, 2018
Дарья Снидкова
481
0
#Ижевск\n#космос\n#Удмуртия\n#астрономия
Фото: pxhere.com
481
0

Ежегодный метеоритный поток растянется до 24 августа.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии увидят ежегодное космическое явление - Персеиды. Как сообщило ижевское астрономическое общество «ИжАстро» на странице во «Вконтакте», пик метеоритного потока придется на 9-13 августа.

Само же явление растянется до 24 августа.

«Как и большинство метеорных потоков, Персеиды образуются остатками «хвоста» периодической кометы 109P/Свифта-Туттля, которая была открыта летом 1862г, приближается к Земле лишь один раз в 135 лет, но через её хвост Земля проходит ежегодно», - объяснили астрологи причину явления.

Чтобы понаблюдать за потоком, общество ежегодно выезжают в поле под поселком Болгуры. Присоединиться к астрономам может любой желающий.

16:50, 02 августа, 2018
Дарья Снидкова
481
0
#Ижевск\n#космос\n#Удмуртия\n#астрономия

 

 

 


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