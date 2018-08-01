Житель Ижевска за неуплату алиментов бесплатно благоустроил Дом народного творчества

Он был привлечен к обязательным работам на 150 часов

Ижевск. Удмуртия. Житель Ленинского района Ижевска отработал 150 часов обязательных работ за неуплату алиментов. Как рассказал журналистам руководитель Управления ФССП России по Удмуртской Республике Игорь Наговицын, мужчина в течение месяца бесплатно благоустраивал территорию Дома народного творчества.

На обязательных работах сейчас находятся 1570 граждан республики. Всего за полгода судебные приставы вынесли более 2,5 тыс. постановлений о назначении обязательных работ.

313 человек отказались работать на благо общество, поэтому 281 из них получили за уклонение административный арест, а 7 человек заплатили штраф общей суммой 680 тыс. рублей.