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В Ижевске пройдет «Фотосушка» во всемирный день фотографии

17:30, 31 июля, 2018
Дарья Снидкова
17:30, 31 июля, 2018
Дарья Снидкова
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#Ижевск\n#фото\n#Удмуртия\n#фотографии\n#фотовыставки\n#фотография\n#фотоконкурс\n#фотовыставка\n#фотосъемка\n#фотокомпозиция
Фото: vk.com/fotosushka
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Мероприятие организуют в парке имени Кирова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет «Фотосушка». По сообщению организаторов мероприятие продлится до 26 августа. 

В рамках акции любой желающий может распечатать фотографии своего авторства и повесить их на натянутую организаторами бельевую веревку. В обмен можно забрать «с сушки» понравившееся снимок. 

«Свою работу нужно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание ее будущему обладателю», - говорится в сообщении. 
Работы можно принести как в парк, так и заранее в штаб городских проектов «Лифт» до 17 августа. 
Начало мероприятия 19 августа в 18:00. 

17:30, 31 июля, 2018
Дарья Снидкова
408
0
#Ижевск\n#фото\n#Удмуртия\n#фотографии\n#фотовыставки\n#фотография\n#фотоконкурс\n#фотовыставка\n#фотосъемка\n#фотокомпозиция

 

 

 


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