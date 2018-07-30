Прокуратура Удмуртии начала проверку перевозчика ансамбля «Танок»

Рейсовый автобус компании с артистами в салоне перевернулся в Подмосковье.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии проверит деятельность компании, чей автобус попал в ДТП в Домодедовском районе Москвы. В салоне находились артисты ансамбля «Танок» из Удмуртской Республики.

«Прокуратурой республики проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности перевозок граждан на междугородних маршрутах», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Оценка будет дана после исследования документов индивидуального предпринимателя и иных проверок.

Напомним, что рейсовый автобус Москва – Ижевск, перевозивший творческий коллектив, перевернулся в Подмосковье в субботу, 28 июля. Пострадали 26 человек, 7 из них остаются в больнице. Утром в понедельник 12 участников ансамбля прибыли в Ижевске, еще 7 человек в первый рабочий день выехали на малую родину.