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Самое длинное за 21 век лунное затмение смогут увидеть жители Ижевска

17:30, 27 июля, 2018
Дарья Снидкова
17:30, 27 июля, 2018
Дарья Снидкова
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#Ижевск\n#космос\n#Удмуртия\n#небо\n#Луна
Фото: pxhere.com
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В ночь с 27 на 28 июля взойдет «кровавая луна».

Ижевск. Удмуртия. В ночь с 27 на 28 июля ижевское небо озарит «кровавая луна». По сообщению «Ижевского астрономического общества», жители смогут увидеть достаточно редкое событие – полное лунное затмение. Земная тень окрасит спутник в кроваво-красный цвет. 

Космическое действо начнется в 22:24 по местному времени и продлится около четырех часов. 

Астрономы назвали сегодняшнюю ночь «небесным праздником»: кроме прочего ожидается великое противостояние Марса. Планета приблизится к Земле на минимальное расстояние и будет сиять оранжевой точкой рядом с «кровавой луной». 

В Удмуртии редкое космическое явление будет видно из любой точки, но участники «ИжАстро» приглашают желающих выехать за поселок Болгуры, чтобы наблюдать ночное небо подальше от городских огней. 

17:30, 27 июля, 2018
Дарья Снидкова
251
0
#Ижевск\n#космос\n#Удмуртия\n#небо\n#Луна

 

 

 


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