Самое длинное за 21 век лунное затмение смогут увидеть жители Ижевска

В ночь с 27 на 28 июля взойдет «кровавая луна».

Ижевск. Удмуртия. В ночь с 27 на 28 июля ижевское небо озарит «кровавая луна». По сообщению «Ижевского астрономического общества», жители смогут увидеть достаточно редкое событие – полное лунное затмение. Земная тень окрасит спутник в кроваво-красный цвет.

Космическое действо начнется в 22:24 по местному времени и продлится около четырех часов.

Астрономы назвали сегодняшнюю ночь «небесным праздником»: кроме прочего ожидается великое противостояние Марса. Планета приблизится к Земле на минимальное расстояние и будет сиять оранжевой точкой рядом с «кровавой луной».

В Удмуртии редкое космическое явление будет видно из любой точки, но участники «ИжАстро» приглашают желающих выехать за поселок Болгуры, чтобы наблюдать ночное небо подальше от городских огней.