В Удмуртии создадут Центр развития городской среды

Организация будет заниматься проектированием общественных пространств.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появится Центр развития городской среды при правительстве республики. Как сообщила на своей странице в Фейсбуке архитектор Марина Нургалиева, сейчас организация находится на уровне создания.

«Центр займется проектированием общественных пространств и визуальным обликом территорий, аналитикой и сопровождением разработанных проектов, подготовкой стандартов повышения качества и нормотворчеством в сфере городской среды. А также взаимодействием с экспертами и обществом, повышением уровня знаний, обучением и вовлечением молодых специалистов», - написала Нургалиева.