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В Удмуртии порядка 35% реализуемой молочной продукции является фальсификатом

15:05, 20 июля, 2018
Диана Ворончихина
15:05, 20 июля, 2018
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#продукты\n#Удмуртия\n#продукты питания\n#УФАС\n#фальсификация
Фото: pixabay.com
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В этом году региональная антимонопольная служба планирует наладить сотрудничество в этой сфере с Роспотребнадзором, Россельхознадзором, минпромторгом и общественниками.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до 35% реализуемой молочной продукции является фальсификатом – изготовлены с добавлением растительных жиров и другими нарушениями. При этом Удмуртским УФАС не выявлено фактов недобросовестной конкуренции в этой сфере. Как рассказала заместитель руководителя УФАС России по республике Елена Стерхова, связано это с тем, что у антимонопольщиков не хватает полномочий для возбуждения дела.

«Мы не можем возбудить эти дела, потому что у нас нет полномочий, в принципе, по отбору этих проб, и по лабораторным исследованиям», - отметила Стерхова.

По этой причине 20 июля в УФАС прошел круглый стол с участием представителей республиканского Роспотребнадзора, Россельхознадзора, министерства промышленности и торговли и общественных организаций. Целью встречи стало налаживание взаимодействия между ведомствами и УФАС по сотрудничеству, потому что проблема замены животных жиров на растительные, подделка брендов в России стоит очень остро. Так, например, наблюдается тенденция того, что в некоторые молочные продукты добавляют свиное и говяжье сало.

В Удмуртии, которая считается «молочной» республикой, ситуация с фальсификатами лучше, чем в целом по России.

«В других регионах проблема настолько далеко зашла, что фальсифицированная продукция по некоторым позициям доходит до 60%, у нас до 30 - 35%. То есть у нас ситуация как минимум в два раза лучше», - отметил председатель регионального отделения Объединения потребителей России в Удмуртии Михаил Баклушинский.

15:05, 20 июля, 2018
Диана Ворончихина
429
0
#Ижевск\n#продукты\n#Удмуртия\n#продукты питания\n#УФАС\n#фальсификация

 

 

 


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