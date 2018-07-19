В РВСН заявили о неуязвимости воткинского ракетного комплекса «Авангард» перед системами ПРО

Комплекс будет эксплуатироваться в Домбаровском соединении ракетных войск (Оренбургская область), где провели подготовку необходимых объектов инфраструктуры.

Москва. Заместитель командующего РВСН по вооружению генерал-майор Сергей Пороскун рассказал о неуязвимости воткинского ракетного комплекса «Авангард» перед средствами противоракетной обороны. Комплекс будет эксплуатироваться в Домбаровском соединении ракетных войск (Оренбургская область), где провели подготовку необходимых объектов инфраструктуры, сообщает Интерфакс.

Отметим, что предприятия промышленности приступили к серийному производству данного комплекса.

«Ракетный комплекс «Авангард» обладает боевыми возможностями, позволяющими осуществить гарантированный прорыв любых средств противоракетной обороны. Планирующий крылатый блок ракетного комплекса «Авангард» способен лететь с гиперзвуковой скоростью, совершать управляемое маневрирование, как боковое, так и по высоте, что обеспечивает его неуязвимость», - заявил журналистам в четверг заместитель командующего РВСН по вооружению генерал-майор Сергей Пороскун.

На данный момент в Оренбургской области, где будет использоваться «Авангард», проведена подготовка позиционного района в геодезическом и инженерном отношении для размещения ракетного комплекса.

Ракетный комплекс "Авангард" Российская Федерация продолжает реализацию мероприятий по укреплению своей военной безопасности. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и её союзников. Оборонно-промышленным комплексом России завершена разработка ракетного комплекса "Авангард" с принципиально новым оснащением - планирующим крылатым боевым блоком.

«Проводится строительство новых и реконструкция старых объектов, обеспечивающих эксплуатацию и боевое применение комплекса», - сообщили Интерфаксу в Минобороны.

Специалисты также рассказали, что крылатый боевой блок комплекса будет двигаться на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью, максимальное значение которой превышает число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели он способен осуществлять управляемое маневрирование, как боковое, так и по высоте, что обеспечивает непредсказуемость его полета и дает возможность обхода зон действия информационных и огневых средств систем ПРО.

По данным Минобороны России, траектория полета планирующего боевого блока проходит ниже минимальной высоты перехвата заатмосферных огневых средств ПРО.

«Его перехват противоракетами ближнего действия также маловероятен из-за ограниченных возможностей наведения противоракет на скоростную маневрирующую цель и применения планирующим крылатым блоком современного комплекса средств противодействия ПРО», - сообщили в Минобороны.

Напомним, что первый раз ракетный комплекс «Авангард» был представлен президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения к Федеральному собранию.