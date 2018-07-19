play
pause
  • $ 62.44 ↑
  • € 73.24 ↑

В Удмуртии 99 котельных отключили от энергоснабжения за долги

09:00, 19 июля, 2018
Диана Ворончихина
09:00, 19 июля, 2018
Диана Ворончихина
434
0
#ЖКХ\n#энергетика\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#жилищно-коммунальное хозяйство\n#жилищно-коммунальные услуги
Фото: pixabay.com
434
0

Задолженность этих организаций перед энергосбытовой компанией на 1 июля составила более 59 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. 99 котельных в Удмуртии отключили от энергоснабжения за долги перед энергосбытовой компанией. Как сообщает пресс-служба удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», на 1 июля 2018 года задолженность этих организаций составила более 59 млн рублей.

Самый большой долг у МУП «ЖКХ г. Можга» - более 17 млн рублей, и энергетики отключили 5 котельных этого предприятия.

Также серьезная задолженность – свыше 15 млн рублей – у ООО «Игринская энергетическая компания». Здесь отключили 4 котельные в Игре и селе Факел.

ООО «Завьялов-Энерго» задолжал за электроэнергию более 7 млн рублей. В результате под ограничение энергоснабжения попали 4 котельные в Завьялово.

Обесточены 24 котельные в деревнях Бармашур, Бачумово, Байдалино, Ворца, Зюино, Озерки, Тум, в поселке Яр, в селах Дизьмино, Никольское, Укан, Пудем, Елово, эксплуатируемые ООО «ЯР ЭНЕРГО». Общий долг этой организации составил более 7 млн рублей.

09:00, 19 июля, 2018
Диана Ворончихина
434
0
#ЖКХ\n#энергетика\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#жилищно-коммунальное хозяйство\n#жилищно-коммунальные услуги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Удмуртии поймали надругавшегося над 7-летней девочкой мужчину

11:07, 13 июля, 2018
10532

Власти Удмуртии прокомментировали ситуацию с непостроенным тракторным заводом

7560
08:30, 13 июля, 2018

Лоукостер «Победа» начал продажу единых билетов из Москвы в Ижевск

7549
12:36, 18 июля, 2018

Власти Ижевска продали лагерь «Соловьевские дачи» за 10 млн рублей

7109
14:13, 12 июля, 2018

Можгинский завод планирует выпускать 2 тыс минитракторов «Батыр» в год

6904
11:31, 13 июля, 2018

На Камчатке медведь «потоптался» на крыше иномарки

16:22, 13 июля, 2018
2087

Более 9 млрд рублей экс-полковника полиции Захарченко перечислили в бюджет

2060
14:44, 12 июля, 2018

Умер осужденный вместе с Навальным по «делу Кировлеса» бизнесмен Петр Офицеров‍

2048
14:30, 14 июля, 2018

Бельгия обыграла Англию и заняла третье место на ЧМ по футболу

1887
19:59, 14 июля, 2018

В Екатеринбурге восстановили место расстрела царской семьи Романовых

1828
11:27, 12 июля, 2018

Делай ноги: варан пытается спастись от напавшей на него кобры

13:53, 13 июля, 2018
2056

Украина потеряла более 500 млн гривен после строительства Крымского моста

2055
18:35, 13 июля, 2018

В Неваде отложили смертную казнь из-за незаконного получения препарата для инъекций

2019
13:50, 12 июля, 2018

Ракитич сделает татуировку на лбу в случае победы Хорватии на ЧМ-2018

1924
10:06, 14 июля, 2018

В Афганистане боевики захватили заложников в здании департамента образования

1794
18:40, 12 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: новости авиакомпаний и перевернувшийся КамАЗ

18 июля, 2018

Удмуртия в минуту: утилизация боеприпасов в Пугачево и священник-байкер

17 июля, 2018

Конференция по развитию производственных систем «КОМОС ГРУПП»

17 июля, 2018