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Купальный сезон в Удмуртии: как обезопасить себя и детей на водоёмах

12:10, 10 июля, 2018
Диана Ворончихина
12:10, 10 июля, 2018
Диана Ворончихина
63
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#дети\n#безопасность\n#Удмуртия\n#вода\n#купальный сезон
Фото: susanin.news
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Памятка о том, как нужно вести себя во время летнего купания.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала купального сезона участились случаи утопления детей. Так, например, в минувшие выходные утонули 10-летняя девочка и 17-летний подросток. Чтобы избежать повторения таких трагедий ГУ МЧС России советует родителям помнить простые правила:

- ребенок должен купаться под присмотром.

- купаться можно только в специально отведённых для этого местах.

Так, в Удмуртии безопасными признаны 9 пляжей из 17: в Ижевске, Воткинске, Глазове, Можге, Уве, Чекериле, в поселке Яган Малопургинского района, поселке Селычка Якшур-Бодьинского района и ДОЛ «Пламя» (Воткинский район).

- водные процедуры можно проводить не ранее, чем через полтора часа после еды.

- не рекомендуется плавать в воде, если её температура ниже 16 градусов, поскольку это может закончиться потерей сознания и возникновением судорог.

- если воздух прогрелся до 25 градусов, в то время как температура воды находится на уровне около 18 градусов, максимальное время нахождения в воде может быть не более 15 минут.

- взрослым необходимо тщательно проверить дно и постоянно контролировать процесс купания детей, которые должны находиться близко к берегу.

- если взрослые находятся в нетрезвом состоянии, купаться категорически запрещено и самим родителям, и их детям.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии 

12:10, 10 июля, 2018
Диана Ворончихина
63
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#дети\n#безопасность\n#Удмуртия\n#вода\n#купальный сезон

 

 

 


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