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К четвергу в Удмуртии станет прохладнее

14:20, 09 июля, 2018
Георгий Поветкин
14:20, 09 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#Гидрометцентр\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске
Фото: pixabay.com
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По словам синоптиков, на протяжении всей недели вероятны дожди, грозы и шквалистый ветер.

Ижевск. Удмуртия. К четвергу в Удмуртии температура воздуха опустится до 20-25 градусов по Цельсию. На протяжении всей недели вероятны дожди, грозы и шквалистый ветер, сообщает региональный Гидрометцентр.

Наиболее интенсивные дожди пройдут в понедельник и вторник. Температура будет близка к климатическим нормам. В ночь с понедельника на вторник воздух остынет до 11-16 градусов по Цельсию, во вторник днем температура воздуха составит в тени 22-27 градусов, в среду и четверг будет прохладнее – до 20-25 градусов.

«В последующие дни вероятность дневных локальных гроз и ливней также сохранится, но интенсивность прогнозируемых явлений будет гораздо ниже», - говорится в сообщении.

Также в ночь с 9 на 10 июля и утром местами ожидается туман.

14:20, 09 июля, 2018
Георгий Поветкин
580
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#Гидрометцентр\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске

 

 

 


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