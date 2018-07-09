К четвергу в Удмуртии станет прохладнее

По словам синоптиков, на протяжении всей недели вероятны дожди, грозы и шквалистый ветер.

Ижевск. Удмуртия. К четвергу в Удмуртии температура воздуха опустится до 20-25 градусов по Цельсию. На протяжении всей недели вероятны дожди, грозы и шквалистый ветер, сообщает региональный Гидрометцентр.

Наиболее интенсивные дожди пройдут в понедельник и вторник. Температура будет близка к климатическим нормам. В ночь с понедельника на вторник воздух остынет до 11-16 градусов по Цельсию, во вторник днем температура воздуха составит в тени 22-27 градусов, в среду и четверг будет прохладнее – до 20-25 градусов.

«В последующие дни вероятность дневных локальных гроз и ливней также сохранится, но интенсивность прогнозируемых явлений будет гораздо ниже», - говорится в сообщении.

Также в ночь с 9 на 10 июля и утром местами ожидается туман.