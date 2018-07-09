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Жителям Удмуртии станет проще получить прописку на садовых участках

13:10, 09 июля, 2018
Анна Торхова
13:10, 09 июля, 2018
Анна Торхова
575
0
#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#огород\n#сад
Фото: pixabay.com
575
0

Соответствующие изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии станет проще получить прописку на садовых участках и огородах. С 1 января 2019 года в силу вступит закон, который регламентирует вопросы строительства и прописки на данных участках, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Удмуртской Республике.

Так, на садовых участках разрешат создавать как объекты капитального строительства - жилые дома для постоянного или сезонного пользования и гаражи, так и хозяйственные постройки (сараи, бани, бытовки, теплицы).

Постоянную регистрацию можно будет оформить только в капитальном сооружении. «Для строительства такого дома собственнику необходимо будет получить разрешение на постройку в местной администрации, а при застройке территории строго учесть требования СНиП», - отмечается в сообщении.

Новый закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» приравняет дачные земельные участки к садовым. Некоммерческие объединения будут существовать только в двух формах: огородническое или садоводческое товарищество.

Участки с разрешенным использованием «для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства», «для дачного строительства» со следующего года будут считаться садовыми земельными участками. Участки с разрешенным использованием «для огородничества», «для ведения огородничества» - огородными земельными участками.

В случае, если владелец не собирается жить за городом круглый год, для таких случаев закон вводит понятие «садовый дом» - здание для сезонного и временного использования. Для его строительства, а также хозяйственных построек и гаражей официальных разрешений не потребуется.

На огородных участках возводить какие-либо серьезные сооружения запретят. Если на участке уже имеются гаражи, бани и прочие строения, сносить их не заставят.

13:10, 09 июля, 2018
Анна Торхова
575
0
#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#огород\n#сад

 

 

 


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