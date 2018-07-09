В Ижевске на улице Ленина заменят изношенный участок коллектора

Труба проходит под проезжей частью от улицы Халтурина до улицы Совхозной.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Ленина специалисты «Ижводоканала» заменят изношенный участок коллектора. Как сообщает пресс-служба города, самотечный коллектор проходит под проезжей частью от улицы Халтурина до улицы Совхозной.

В настоящее время под трамвайными путями уже проложили новый полиэтиленовый трубопровод бестраншейным методом горизонтального направленного бурения.

Отметим, канал сети был построен еще в 1962 году.