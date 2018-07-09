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В Ижевске на улице Ленина заменят изношенный участок коллектора

08:30, 09 июля, 2018
Анна Торхова
08:30, 09 июля, 2018
Анна Торхова
219
0
#дороги\n#Ижевск\n#Ижводоканал\n#Удмуртия\n#канализация\n#ремонт
219
0

Труба проходит под проезжей частью от улицы Халтурина до улицы Совхозной.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Ленина специалисты «Ижводоканала» заменят изношенный участок коллектора. Как сообщает пресс-служба города, самотечный коллектор проходит под проезжей частью от улицы Халтурина до улицы Совхозной.

В настоящее время под трамвайными путями уже проложили новый полиэтиленовый трубопровод бестраншейным методом горизонтального направленного бурения.

Отметим, канал сети был построен еще в 1962 году.

08:30, 09 июля, 2018
Анна Торхова
219
0
#дороги\n#Ижевск\n#Ижводоканал\n#Удмуртия\n#канализация\n#ремонт

 

 

 


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