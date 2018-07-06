В Ижевске ночью ожидается туман и плохая видимость

Горожан попросили соблюдать меры предосторожности.

Ижевск. Удмуртия. Туман ожидается в Ижевске в ночь на субботу, 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба городских властей со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В ночь с 6 на 7 июля года в Ижевске ожидается туман с видимостью 500 м и менее», - говорится в сообщении.

Горожан попросили соблюдать меры предосторожности.

В субботу в столице Удмуртской Республики осадков не ожидается, столбики термометров поднимутся до +24, +26 градусов по Цельсию. Небольшие дожди и грозы вернутся в воскресенье, 8 июля.