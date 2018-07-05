Жителей Удмуртии предупредили о грозе и граде

Погода испортится к ночи.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили о надвигающейся грозе. О неблагоприятных погодных условиях сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

«В ночь с 5 на 6 июля 2018 года по республике ожидаются грозы, при грозе усиление западного ветра порывы 15-20 м/с, местами сильные ливни, град», - отмечается в сообщении.

Жителям рекомендовали закрыть окна и форточки, подготовиться к возможному отключению электричества. Автомобилистов попросили не парковаться под деревьями и у рекламных стендов и щитов.