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Временная деревянная дорога появилась на участке трассы «Балезино-Сергино»

11:35, 05 июля, 2018
Анна Торхова
11:35, 05 июля, 2018
Анна Торхова
2659
0
#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дорожники
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
2659
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Основной ремонт проблемного участка начнут ближе к сентябрю.

Балезино. Удмуртия. В Удмуртии начали ремонтировать проблемный участок автодороги «Балезино-Сергино». Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, дорожники восстановят участок длиной 80 м.

На сегодняшний день подрядчики временно уложили лежневку. В дальнейшем её пересыпят инертным материалом (ЩПГС).

При благоприятной погоде участок восстановят в течение 2-3 дней. 

Отметим, к основному ремонту дороги «Балезино-Сергино» дорожники приступят ближе к сентябрю.

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11:35, 05 июля, 2018
Анна Торхова
2659
0
#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дорожники

 

 

 


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