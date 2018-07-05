Временная деревянная дорога появилась на участке трассы «Балезино-Сергино»

Основной ремонт проблемного участка начнут ближе к сентябрю.

Балезино. Удмуртия. В Удмуртии начали ремонтировать проблемный участок автодороги «Балезино-Сергино». Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, дорожники восстановят участок длиной 80 м.

На сегодняшний день подрядчики временно уложили лежневку. В дальнейшем её пересыпят инертным материалом (ЩПГС).

При благоприятной погоде участок восстановят в течение 2-3 дней.

Отметим, к основному ремонту дороги «Балезино-Сергино» дорожники приступят ближе к сентябрю.